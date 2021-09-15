الشرطة الأمريكية تطلب مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات اليمين المتطرف

هبة بريسى

أعلن البنتاغون أن الشرطة الأمريكية طلبت مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات أنصار اليمين المتطرف المتوقعة في واشنطن يوم السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الأربعاء: “تلقينا طلبا من شرطة الكابيتول لتقديم المساعدة عشية الاحتجاجات المتوقعة خلال العطلة الأسبوعي.

ومن المتوقع أن يشارك في الاحتجاجات نحو 500 شخص، بمن فيهم عناصر الجماعات المتطرفة. وتخطط الشرطة إقامة حواجز حو الكابيتول تحسبا لأعمال الشغب، وأوصت المشرعين بالامتناع عن التوجه إلى مكاتبهم.

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