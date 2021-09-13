النرويجيون ينتخبون برلمانهم وعيونهم على النفط

2021-09-13 / 10:49 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

يدلي النرويجيون بأصواتهم الاثنين في انتخابات تشريعية تظهر استطلاعات الرأي تقدم تحالف “أحمر-أخضر” المعارض فيها، ما من شأنه أن يؤثر على مصير الأنشطة النفطية لأكبر منتج في غرب أوروبا.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 09.00 (07.00 ت. غ.) فيما ستصدر التقديرات الأولى المبنية على الأصوات المبكرة عند نهاية التصويت في الساعة 21.00.

وتشير نتائج الاستطلاعات إلى وجود غالبية واضحة باتجاه الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ (يمين وسط) والتي حكمت الدولة الإسكندنافية على مدى السنوات الثماني الماضية.

ويبدو زعيم “حزب العمال” النرويجي يوناس ياهر ستور وهو مليونير يبلغ من العمر 61 عاما وناشط في مجال العدالة الاجتماعية الأوفر حظا لخلافتها، لكن هوية الإئتلاف الذي يمكن له أن يشكله ما زالت غير واضحة.

ويتوقع أن يحصل يمين الوسط على 67 مقعدا و”الحزب الأحمر” على تسعة و”الخضر” ثمانية.

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