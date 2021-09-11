تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام في لبنان

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس الجمعة، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث ضمت التشكيلة الإعلامي جورج قرداحي الذي عين كوزير للإعلام.

وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد نحو 13 شهراً من تعثر ذلك، و قد تم الإعلان من قصر رئاسة الجمهورية عن توقيع مراسيم تأليفها من 24 وزيراً برئاسة نجيب ميقاتي.

و الجدير بالذكر أن السياسة لم تكن بعيدة يوماً عن طموح قرداحي، حيث أنه سنة 2013 أعلن ترشّحه للانتخابات النيابية عن منطقة كسروان، قبل أن ينسحب منها بسبب القانون الانتخابي.

ويشار أن جوج قرداحي إعلامي لبناني شهير من مواليد مايو 1950، حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

بدأ عمله في تليفزيون لبنان الرسمي ثم عمل في صحيفة “لسان الحال” قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، بعدها إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس.

و اشتهر جورج قرداحي في الوطن العربي من خلال برنامج “من سيربح المليون” الذي قدم على مدار سنوات عديدة، كما كان آخر البرامج التي قدمها في مصر برنامج المسابقات “حافظ ولا فاهم”.

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