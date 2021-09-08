بريطانيا.. طرد مشبوه قرب مكتب رئيس الوزراء يثير قلق الشرطة

2021-09-08 / 8:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية عن فرض طوق أمني قرب مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننغ ستريت، بعد العثور على طرد مشبوه يثير القلق في المنطقة.
وقالت الشرطة في تغريدة عبر “تويتر” إنها “فرضت طوقا أمنيا لفترة وجيزة قرب مقر جونسون في داوننغ ستريت بعد أن عثر ضباط على طرد مشبوه مجهول في المنطقة، لكنها رفعته بعد أن تأكدت أنه آمن ولا يشكل خطرا”.

وتدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعامل الشرطة البريطانية مع الطرد المشبوه.

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