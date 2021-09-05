الخطوط الجوية الفلبينية تعلن إفلاسها

2021-09-05 / 9:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تقدمت شركة الخطوط الجوية الفلبينية بطلب لإشهار الإفلاس بموجب الفصل 11 في نيويورك، بموجب خطة تدعمها جهات إقراض تساعد شركة الطيران الرئيسية في البلاد على التعافي، بعد أن دمر الوباء السفر عالمياً.

وقالت إنها تهدف لخفض ملياري دولار من القروض من خلال خطة إعادة الهيكلة المقترحة التي تحتاج إلى موافقة المحكمة.

وستحصل الخطوط الجوية الفلبينية أيضاً على 505 ملايين دولار من تمويل الأسهم والديون من مساهمها الأكبر، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من تمويل الديون من مستثمرين جدد مضيفة إن لديها اتفاقيات دعم بنسبة 90% من جهات الإقراض لها. وإن خطة إعادة الهيكلة ستسمح لشركة الطيران بخفض قدرة أسطولها بنسبة 25%.

وقالت إدارة الشركة رداً على سؤال لـ”بلومبرغ نيوز”، إن “خطة التعافي” ستسمح لشركة الطيران بإعادة 20 طائرة على الأقل. حيث خفّضت الخطوط الجوية الفلبينية 35% من قوتها العاملة مطلع 2021، فيما يسمح الفصل 11 للشركة بالاستمرار في العمل أثناء إعادة الهيكلة.

يأتي تقديم الطلب أمس الجمعة، بعد أن أمضت شركة الطيران شهوراً من التفاوض مع المقرضين و المساهمين.

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