كان عنوانا للسلام”.. واشنطن تعزي بوفاة المرجع الحكيم

هبة بريس _ وكالات

عزت السفارة الأميركية في العراق بوفاة المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم الذي وافته المنية، الجمعة، إثر أزمة قلبية في النجف.

وقالت السفارة في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك إن “المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم كان عنوانا للسلام والمحبة والوئام في ربوع المنطقة”.

وفارق الحكيم الحياة في مستشفى في النجف عن عمر ناهز 85 عاما، بعدما أجرى هناك عملية جراحية قبل ثلاثة أيام وفق مصدر قريب من مكتبه. ويشيع السبت في كربلاء ثم في النجف حيث سيوارى الثرى، بحسب مكتبه

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