الأوقاف تعلن استمرار التعليم الحضوري بالكتاتيب القرآنية

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السماح باستمرار الدراسة في الكتاتيب القرآنية المسموح لها، شريطة احترام الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم استمرار الكتاتيب القرآنية وأماكن تحفيظ القرآن الكريم التي سبق السماح لها باعتماد النمط الحضوري في مزاولة مهاها التربوية التعليمية برسم السنة الدراسية الفارطة 2020/2021، وفق نفس الصيغة برسم الموسم الدراسي الحالي 2021/2022، وذلك في احترام تام وصارم لجميع التدابير الاحترازية وقواعد السلامة الصحية.

و بخصوص باقي الكتاتيب القرآنية وأماكن تحفيظ القرآن الكريم، تضيف الوزارة، فيمكنها في أي وقت، إن رغبت في اعتماد النمط الحضوري برسم السنة الدراسية الحالية، تقديم طلبات بذلك للوزارة عن طريق المندوبيات، التي ستتولى دراستها والبت فيها وفق القواعد والشروط المعمول بها في هذا الباب.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل، وفي الوقت المناسب، على تكييف الصيغة التربوية للتعليم بالكتاتيب القرآنية وأماكن تحفيظ القرآن الكريم، بناء على تطور الحالة الوبائية بالمملكة، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.

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