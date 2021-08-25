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بداية شتنبر.. الأردن تعلن إلغاء جميع أشكال الحظر بسبب كورونا

2021-08-25 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال وزيـر الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الأردن، صخـر دودين، إنه بناء على خطة الحكومة ستلغى مع بداية شهر سبتمبر المقبل جميع أنواع الحظر المفروضة في البلاد بسبب جائحة كورونا.

وكشف دووين في حديث مع إذاعة “أمن أف أم” أنه “بناء على خطة الحكومة ستلغى كل أنواع الحظر، وتفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100%، باستثناء صالات الأفراح التي سترفع سعتها (المسموح بها) من 100 شخص إلى 200 شخص، وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%”.

وأضاف الوزير أن “الحركة الاقتصادية في يوليو الماضي وآغسطس الحالي عادت بشكل أفضل، وهناك الكثير من المؤشرات تشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي”.

وتابع أنه في الأول من سبتمبر سيعود 2 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة الوجاهية، لافتا إلى أن أكثر من 80% من الكوادر التدريسية تلقوا المطعوم (اللقاح)، فيما تلقى المطعوم من الفئة العمرية 12-17 حوالي 80 ألف شخص.

وأكد أنه “خلال اليومين القادمين ستعلن اجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة”.

ولفت إلى أنه خلال المرحلة المقبلة “ستبقى الجائحة قائمة لكل من لم يتلق المطعوم، وسيمارس كل من تلقى المطعوم والتزم بالاجراءات الصحية حياته الطبيعة.

وقال دودين: “نعول كثيرا على وعي شعبنا، وارفض كل من يقول لا نعول على وعي شعبنا”.

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