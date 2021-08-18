دونالد ترامب

ترامب يهاجم بايدن مجددا: أذل بلدنا بشكل غير مسبوق

2021-08-18 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

شن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الرئيس الحالي، جو بايدن، على خلفية ما وصفها بـ”الكارثة التي بدأت تتكشف” في العاصمة الأفغانية كابل.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، بثت ليل الأربعاء الخميس، قال ترامب إن بايدن أذل الولايات المتحدة بصورة فاقت أي رئيس آخر في التاريخ.

واعتبر أن بايدن بقرار الانسحاب المتسرع من أفغانستان تجاوز ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر عام 1979، إبان أزمة الرهان في سفارة واشنطن في إيران.

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تعليق واحد

  1. إذا كان في نظر ترامب أن إنسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تعتبر إهانة ليس لها مثيل فماذا يعني الإستعمار بالنسبة للشعوب الأخرى أليست مذلة ليس بعدها مذلة

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