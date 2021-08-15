غوتيريس يدعو “طالبان” إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان

2021-08-15 / 10:56 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، حركة “طالبان” وكافة الأطراف الأفغانية الأخرى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحقوق والحريات، وذلك على خلفية سيطرة الحركة المتشددة على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري عقب مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

وقالت غوتيريش، في بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة اليوم “يتابع الأمين العام بقلق بالغ التطور السريع للحالة في أفغانستان، ويحث طالبان وجميع الأطراف الأخرى على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية”

وأضاف غوتيريش “لا تزال هناك تقارير عن انتهاكات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المجتمعات الأكثر تضرراً من القتال. ويهتم الأمين العام بشكل خاص بمستقبل النساء والفتيات، اللواتي يجب حماية حقوقهن المكتسبة بشق الأنفس”، مؤكدا “يجب أن تتوقف جميع الانتهاكات وندعو حركة طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع الناس”.

وشدد غوتيريش لأنه “لا تزال الأمم المتحدة مصممة على المساهمة في تسوية سلمية، وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم الحيوي للمدنيين المحتاجين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابل

واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من…

2021-08-15 / 11:35 مساءً
Photo of مصرع 62 شخصا جراء السيول شمالي تركيا

مصرع 62 شخصا جراء السيول شمالي تركيا

2021-08-15 / 10:00 مساءً
Photo of الرئيس الافغاني : غادرت البلاد تفاديا لحمام دم

الرئيس الافغاني : غادرت البلاد تفاديا لحمام دم

2021-08-15 / 9:14 مساءً
Photo of قطر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

قطر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة…

2021-08-15 / 7:14 مساءً
Photo of اندلاع حريق ضخم بجبال القدس

اندلاع حريق ضخم بجبال القدس

2021-08-15 / 6:36 مساءً
Photo of قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!

قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!

2021-08-15 / 6:26 مساءً
Photo of إصابة أكثر من 40 شخصا باشتباكات على مشارف كابل

إصابة أكثر من 40 شخصا باشتباكات على مشارف كابل

2021-08-15 / 5:23 مساءً
Photo of بعد سرقة القصر في فرنسا.. توضيح قطري “مقتضب”

بعد سرقة القصر في فرنسا.. توضيح قطري “مقتضب”

2021-08-15 / 4:18 مساءً
Photo of أول مولود إسرائيلي بالإمارات”.. زوجة القنصل تضع طفلتها في دبي

أول مولود إسرائيلي بالإمارات”.. زوجة القنصل تضع طفلتها في…

2021-08-15 / 3:05 مساءً
Photo of وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني وافق على الاستقالة وغادر البلاد

وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني وافق على الاستقالة وغادر…

2021-08-15 / 2:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق