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بعد “الصحة”.. “التعليم” تحث المتجاوزين 18 سنة على التلقيح

2021-08-14 / 11:03 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جميع التلاميذ والطلبة وكذا متدربي التكوين المهني، المعنيين بقرار توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح، إلى التوجه إلى أقرب مركز تلقيح لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح؛ بدون شرط عنوان السكن وذلك ابتداء من يوم الاثنين 16 غشت الجاري.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أنها تهيب بالتلاميذ والطلبة والمتدربين المستهدفين الانخراط بكثافة من أجل إنجاح هذه العملية الهامة، في مسار الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وكذا تمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف آمنة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قرار توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، بهدف تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيق المناعة الجماعية.

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