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اغلاق قاعدة أمريكية بسبب وجود مسلحين محتملين

2021-08-13 / 7:04 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت قاعدة أناكوستيا بولينغ المشتركة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة، أنها في وضع إغلاق بسبب تهديد نشط من “فردين مسلحين محتملين”.

وفي البداية، كتبت القاعدة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية إنها كانت مغلقة بسبب احتمال وجود شخص مسلح وصفته بأنه رجل أسود ذو بنية متوسطة ويحمل حقيبة ماركة “غوتشي” في القاعدة.

وأضافت القاعدة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي أن “هناك فرد مسلح محتمل في قاعدة أناكوستيا بولينغ المشتركة”، وحثت كل من رأى الشخص على الهرب أو الاختباء.

وفي تحديث جديد عبر صفحتها الرسمية، حثت قاعدة أناكوستيا بولينغ بالبحث عن شخصين مشتبه فيهما يحملان الأوصاف التالية: ذكر أسود، ببنية متوسطة البناء ويرتدي الجينز الأزرق الممزق، بينما الشخص الثاني رجل أسود يرتدي سروالا أخضر وقميصا أبيض، وقد يكون تعرض للإصابة، وأكدت أنه في حال العثور عليهم الاتصال فورا بمركز عمليات الدفاع الأساسي.

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