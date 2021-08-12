ماكرون يرسل طائرتين للمساعدة على إخماد حرائق الجزائر

هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عن تضامن بلاده مع الجزائر، في ظل ما تشهده من حرائق غابات بمناطق مختلفة، معلنا إرسال طائرتين من طراز “كندير” لأجل المساعدة على الإخماد.

وكتب ماكرون على حسابه في موقع “فيسبوك”، “تتضامن فرنسا بلا أي تحفظ مع أصدقائها الذين يواجهون وضعًا مأساويًا. وأقدم دعمي الكامل للشعب الجزائري. وسنرسل اليوم طائرتين من طراز “كندير” المخصصة لإخماد الحرائق وطائرة قيادة إلى منطقة القبائل التي تلتهمها حرائق مستعرة”.

وأسفرت حرائق الغابات المستعرة التي اندلعت في عدة مناطق في الجزائر عن مقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا، بينما تتواصل جهود فرق الأنقاذ لإخماده.

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