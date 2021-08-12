إيمانويل ماكرون

ماكرون يرسل طائرتين للمساعدة على إخماد حرائق الجزائر

2021-08-12 / 2:54 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عن تضامن بلاده مع الجزائر، في ظل ما تشهده من حرائق غابات بمناطق مختلفة، معلنا إرسال طائرتين من طراز “كندير” لأجل المساعدة على الإخماد.

وكتب ماكرون على حسابه في موقع “فيسبوك”، “تتضامن فرنسا بلا أي تحفظ مع أصدقائها الذين يواجهون وضعًا مأساويًا. وأقدم دعمي الكامل للشعب الجزائري. وسنرسل اليوم طائرتين من طراز “كندير” المخصصة لإخماد الحرائق وطائرة قيادة إلى منطقة القبائل التي تلتهمها حرائق مستعرة”.

وأسفرت حرائق الغابات المستعرة التي اندلعت في عدة مناطق في الجزائر عن مقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا، بينما تتواصل جهود فرق الأنقاذ لإخماده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. السلطات تفتح تحقيقا للكشف عن ملابسات قتل شاب حرقا

الجزائر.. السلطات تفتح تحقيقا للكشف عن ملابسات قتل شاب…

2021-08-12 / 3:43 مساءً
Photo of اسبانيا.. اعتقال شخصين وحجز أزيد من طن ونصف من الحشيش بمنطقة “قاديس”

اسبانيا.. اعتقال شخصين وحجز أزيد من طن ونصف من…

2021-08-12 / 2:09 مساءً
Photo of رئيس الوزراء الجزائري: لدينا أدلة تثبت اندلاع الحرائق بفعل فاعل

رئيس الوزراء الجزائري: لدينا أدلة تثبت اندلاع الحرائق بفعل…

2021-08-12 / 12:53 مساءً
Photo of صادم.. جزائريون يحرقون شابا اتهموه بإضرام النيران حتى الموت

صادم.. جزائريون يحرقون شابا اتهموه بإضرام النيران حتى الموت

2021-08-12 / 9:31 صباحًا
Photo of نيجيريا: قريبا سنرفع الحظر عن “تويتر”

نيجيريا: قريبا سنرفع الحظر عن “تويتر”

2021-08-11 / 10:50 مساءً
Photo of الصحة العالمية تبشر العالم: نختبر 3 عقاقير جديدة مضادة لكورونا

الصحة العالمية تبشر العالم: نختبر 3 عقاقير جديدة مضادة…

2021-08-11 / 9:16 مساءً
Photo of تقرير يرصد تجسس صيني إلكتروني واسع النطاق في إسرائيل

تقرير يرصد تجسس صيني إلكتروني واسع النطاق في إسرائيل

2021-08-11 / 6:35 مساءً
Photo of الصحة العالمية: تغيرات مجهولة على متحور دلتا في 28 دولة

الصحة العالمية: تغيرات مجهولة على متحور دلتا في 28…

2021-08-11 / 5:54 مساءً
Photo of تونس.. حرائق تلتهم الغابات ونداءات استغاثة للسلطات

تونس.. حرائق تلتهم الغابات ونداءات استغاثة للسلطات

2021-08-11 / 5:34 مساءً
Photo of قطر تعين أول سفير لها في السعودية منذ الأزمة الخليجية

قطر تعين أول سفير لها في السعودية منذ الأزمة…

2021-08-11 / 4:02 مساءً

تعليق واحد

  1. ‏12/08/2021 11h1 أميناتو حيدار تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات A / PISIR | / العيون المحتلة 12 اغسطس 2021 ( واج ) ۔ قدمت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أميناتو حيدار , اليوم الخميس , تعازيها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات المهولة التي اندلعت في عدد من مناطق الوطن , معربة عن ايمانها في قدرة الجزائر على الانتصار على كل المؤامرات و الدسائس التي تحاك ضدها . وقالت الناشطة الحقوقية في رسالة تعزية , ” قلوبنا تحترق معكم اخوتنا .. اللهم يا مغيث أغث اشقائنا بالجزائر الحبيبة . ” واضافت ” أمام هول فاجعة الحرائق التي ألمت هذا الأسبوع بأشقائنا بالجزائر الحبيبة , أتقدم لهم بإسمي و نيابة عن كافة عضوات و أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي , بأحر التعازي و صدق مشاعر المواساة , متضرعة إلى الله عز و جل أن يجعلها بردا وسلاما على أرض المجاهدين و أبنائها وبناتها , و أن يحفظهم من كل أذى و مكروه و من كل مكائد و دسائس الأعداء المتربصين بهم . و بهذه المناسبة الأليمة ” أرفع أكف الضراعة بالدعاء الله بالرحمة و المغفرة لكل شهداء هذه الفاجعة من مدنيين وعسكريين و أن يحمي مكة الثوار , جزائر العزة و الشموخ . و يحفظ أرضها وشعبها من المصائب و النكبات و من الفتن ما ظهر منها وما بطن ” . وختمت أميناتو حيدار رسالة التعزية بالقول ” كلنا ثقة في أن أشقائنا الجزائريين سينتصرون لا محالة على هذه الكارثة المؤلمة و تداعياتها مثلما انتصروا و بكل بسالة على الاستعمار الفرنسي الغاشم و على إرهاب العشرية السوداء وغيرها من المؤامرات و الدسائس الخسيسةi
    والله ان لم يلقى القبض على هده الخبيثة التي هي ضد مصالح المغرب ومصالح الدولة فلا تقول ان هنا شرطة تغير على مقدسات البلاد . بحب سجنها الى الابد ويحب منها الجنسية المغربية وجواز السفر الدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق