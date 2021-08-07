المعهد المتوسطي للصحافة و مهن السمعي البصري بتطوان يحتفي بتخرج الفوج الأول

هبة بريس - مكتب تطوان

نظم يوم أمس الجمعة، المعهد المتوسطي للصحافة و مهن السمعي البصري بتطوان، حفل تخرج الفوج الأول، بحضور مدير المعهد محمد أعبوت، و سهلي بلقاسم مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال ومنسق شعبة الإعلام والتواصل بجامعة فاس، و شيماء الريحاني مخرجة للأفلام الوثائقية.

في بداية حفل التخرج تم إعطاء الكلمة لمدير المعهد أعبوت محمد الذي شكر فيها الطلبة الحاصلين على الشهادة المهنية على إلتزامهم بكل الحصص التي قدمت طيلة فترة التكوين و الدراسة سواء داخل المعهد و حتى في الخرجات الميدانية التدريبية .

كما تخلل الحفل عرض طلبة من المعهد الذين أبانوا على المعارف المكتسبة خلال ثلاث سنوات من التكوين و كذا الرغبة القوية في العمل بميدان الإعلام و الصحافة .

و ٱختتم حفل التخرج بتسلم شواهد تخرج الفوج الأول لموسم :2021/2020 ، عقبها دعا مدير المعهد الطلبة المتخرجين إلى حفل شاي على شرفهم و شرف أولياء أمورهم .

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