انطلق من سواحل الداخلة.. وفاة 42 مهاجرا جراء غرق قاربهم المتجه إلى جزر الكناري

هبة بريس ـ وكالات

أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بأن أكثر من 40 مهاجرا لقوا مصرعهم بنتيجة انقلاب قاربهم بالقرب من سواحل جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وقالت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة Caminando Fronteras غير الحكومية لمساعدة المهاجرين، إن القارب انقلب بعد حوالي نصف الساعة من مغادرته مدينة الداخلة الصحراوية.

وحسب معطيات المدافعة عن حقوق الإنسان، فقد أسفر الحادث عن مصرع 30 امرأة و8 أطفال و4 رجال، ونجا 10 أشخاص من الحادث.

وتشير معطيات المنظمات غير الحكومية، إلى أن عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، بلغ 2087 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات الداخلية الإسبانية، فإن 16.5 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد منذ بداية العام وحتى 1 أغسطس، منهم 15.3 ألف شخص وصلوا بحرا.

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