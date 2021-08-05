قيس سعيد

قيس : لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات

2021-08-05 / 11:03 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال اجتماع سعيد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع بشير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب.

وخلال الاجتماع، جدد سعيد تأكيده أن لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

وأشار إلى أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وشدد على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مضيفا بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

كما توجه الرئيس التونسي بالشكر لكل العاملين في ديوان الحبوب ودعاهم إلى التصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.

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