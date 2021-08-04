إيطاليا : مصرع مهاجرة مغربية في حادثة شغل مروعة

هبة بريس - عبد اللطيف الباز

لقيت مهاجرة مغربية أربعينية حتفها وذلك إثر حادثة شغل مروعة تعرضت لها أثناء مزاولة عملها في ظروف غامضة بنواحي مدينة مودينا .

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فالضحية تدعى” ليلى الحريم ، كانت تشتغل بشركة علب كرتون المواد الغذائية، تعرضت لحادثة أودت بحياتها بعدما بقيت عالقة داخل إحدى الآلات الخاصة بتقطيع الكرتون .

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية إنتهى بها الأمر ممزقة، قبل أن ينتبه لها زملائها.

ومباشرة بعد إشعارها بالحادثة، إنتقلت السلطات الإيطالية الى عين المكان، وباشرت التحقيق في الحادثة لكشف حيثياتها، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل.

هذا ولاتزال عمليات البحث جارية، إلى حدود كتابة هذه السطور.

وقد عم حزن وأسى كبيرين بين أوساط أفراد الجالية المغربية بإيطاليا.

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