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إنقاذ مئات المهاجرين من مركب خشبي متهالك قرب سواحل تونس

2021-08-01 / 12:59 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال شاهد عيان لوكالة رويترز إن سفينتي إنقاذ إنساني انتشلا 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ بشكل خطير في البحر الأبيض المتوسط ليل الأحد في عملية استمرت نحو 6 ساعات.

وأنقذت سفينتان تابعتان لمنظمتين غير حكوميتين ألمانية وفرنسية المهاجرين من المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من شمال شمال أفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى

ونقل 141 شخصا من الناجين عبر سفينة “Sea-Watch 3″، بينما تولت سفينة “Ocean Viking” نقل العدد المتبقي.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الخشبي الذي كان مكتظا بالمهاجرين على سطحه. وقال شاهد من رويترز إن القارب كان يسحب الماء ومحركه لا يعمل.

وازدادت عمليات مغادرة قوارب المهاجرين من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تحسن الأحوال الجوية.

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