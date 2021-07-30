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الشرطة الألمانية تستبعد فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار ببرلين

2021-07-30 / 10:05 مساءً
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هبةبريس ـ وكالات

استبعدت الشرطة الألمانية فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار الذي وقع في برلين يوم الجمعة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية أن الحادث يمثل هجوما متعمدا، لكن فرضية الإرهاب تم استبعادها بشكل قاطع.

وأشارت إلى أن جميع المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى، أحدهم مصاب بطعنة من سلاح أبيض والثاني بطلقة نارية والثالث بكسر، مضيفة أن ملابسات ما حدث غير واضحة حتى الآن.

وقالت إنه لا توجد لدى الشرطة أي معلومات محددة عن الشخص أو الأشخاص المشتبه بهم في الهجوم.

يذكر أن شخصا أطلق النار في موقف للسيارات بالقرب من محل تجاري في منطقة فيدينغ بالعاصمة الألمانية برلين، وغادر المهاجم المكان على متن سيارة.

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