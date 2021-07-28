إيطاليا : مغربي يلقى حتفه في حادث شغل

هبة بريس : عبد اللطيف الباز

لقي مهاجر مغربي مصرعه في حادثة شغل مؤلمة بمدينة فيرغيريتو بإيطاليا وذلك على إثر سقوط الحجارة فوق رأسه لإحدى الأوراش لتقطيع الحجارة .

وحسب مصادر مطلعة المهاجر المغربي كان يشتغل داخل شركة مختصة في تقطيع الحجارة، وبينما كان منهمكا في عمله، , سقطت عليه مجموعة من الحجارة مما أدى لإصابته بجروح بليغة قد فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطرة التي أصيب بها رغم محاولات بعض المسعفين لإنقاذه دون أن يتمكنوا من ذلك.

هذا ،وقد تم فتح تحقيق قضائي في الحادثة لكشف ظروف وملابسات الحادث الذي أودى بحياة المهاجر المغربي الذي كان يشتغل رفقة مهاجرين مغاربة آخرين ، حيث من المتوقع ان يتم الإستماع إليهم إضافة إلى صاحب الشركة من قبل المحققين، فيما سيتم إخضاع جثمان المتوفى لتشريح طبي لاستيفاء باقي الإجراءات القانونية تحت إشراف المدعي العام.

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