بعد فترة التوقف خلال موسم الحج.. وصول أول فوج للحرم المكي

2021-07-25 / 7:38 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

بعد فترة توقف بسبب موسم الحج، وصل اليوم أول فوج من المعتمرين، إلى المسجد الحرام المكي في مكة المكرمة.

و يأتي وصول الفوج الأول للمعتمرين للحرم المكي بعد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين مباشرة فور فترة التوقف خلال موسم الحج.

و في هذا الصدد، أكد الدكتور سعد المحيميد، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، في بيان صحافي، أن الرئاسة سخرت كامل قواها البشرية والآلية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية.

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