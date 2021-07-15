الجزائر.. توقيف العشرات من العاطلين بعد اصطدامات مع الشرطة

هبة بريس- وكالات

أوقفت السلطات الجزائرية عشرات العاطلين عن العمل خلال صدامات مع الشرطة في مدن وبلدات في جنوب الجزائر خلال احتجاجات في المنطقة الصحراوية نتيجة غضب اجتماعي، وفق ما أفادت الخميس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الوضع مقلق مع عشرات الاعتقالات والمواجهات ومشاهد العنف”، واستنكر “صمت” السلطات عن المواجهات المتكررة بين متظاهرين والشرطة.

واعتبر صالحي أن “ما يحدث هو صرخة إنذار يجب أن تدفع السلطات للإسراع بفتح حوار سياسي شامل مع السكان”.

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