مطار محمد الخامس

المغرب يلزم الأجانب القادمين من بلدان القائمة “ب” بـالحجر المنزلي

2021-07-15 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

في ظل التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها السلطات المغربية، بشأن المغاربة القادمين إلى أرض الوطن من البلدان المدرجة ضمن القائمة “ب”، كشف المكتب الوطني للمطارات عن شرط جديد.

وقال الاخير انه أصبح ملزما على الأجانب المقيمين بالمغرب والقادمين من البلدان المدرجة في القائمة “ب”، والمعنيين بالحجر الصحي، الخضوع لحجر منزلي في المغرب لمدة 5 أيام، مع إجراء اختبار في اليوم الخامس.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أنه تم إعفاء المغاربة القادمين من بلدان اللائحة “ب” من الحجر الفندقي لـ10 أيام حيث عوضته بحجر منزلي لـ5 أيام فقط.

جدير بالذكر أن المسافرين القادمين من بلدان اللائحة “ب” ملزمين بالتوفر على اختبار PCR لا يقل عن 72 ساعة بدل 48 ساعة، مع الاستمرار في العمل بباقي الشروط المتعلقة بنفس اللائحة.

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