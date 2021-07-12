البنتاغون يعلن منح الجيش الأفغاني 37 مروحية “بلاك هوك”

2021-07-12 / 10:55 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستعزز سلاح الجو الأفغاني بـ37 مروحية طراز “بلاك هوك”، وستساعد في تجديد جزء كبير من أسطولها من المروحيات الروسية “مي 17” لتطوير قدرات الجيش الهجومية.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: “سوف نمنحهم 37 مروحية هليكوبتر أخرى من طراز “بلاك هوك”. هذا أكثر مما لديهم الآن، وبالتالي مضاعفة قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية.. واتفقنا على المساعدة في تجديد جزء كبير من أسطولهم من مروحيات “مي 17”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستمنح الجيش الأفغاني ثلاث طائرات هجومية أخرى من طراز “سوبر توكانو”، ما يزيد من تفوقها العسكري على قوات المعارضة”.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، غران هيواد، لوكالة “سبوتنيك”، في إجابة عن سؤال عما إذا كانت أفغانستان بحاجة إلى دعم دولي لمواجهة هجمات “طالبان”، وما نوعيته: “في هذا الصدد، علينا أن نوضّح بصراحة العلاقات والهجمات المشتركة التي تشنّها طالبان، والمقاتلون الأجانب والفصائل الإرهابية الإقليمية والدولية مثل داعش والقاعدة ضد المدنيين وقوات الدفاع”.

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