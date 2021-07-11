مجلس وزراء الكويت يرخص لبدء رحلات طيران مباشرة مع المغرب

2021-07-11 / 9:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تخطط إحدى شركات الطيران الكويتية لبدء رحلات الطيران المباشرة إلى المغرب، بفتح مبيعات التذاكر، إثر موافقة مجلس الوزراء على استئناف الرحلات المباشرة مع 12 دولة.

ذكرت ذلك صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها علمت ذلك من مصدر في مطار الكويت، أشار إلى وجود تنسيق لبدء الرحلات المباشرة إلى المغرب اعتبارا من غشت المقبل.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن ذلك سيجري على مرحلتين، بحيث يكون خط الرحلات الأول هو: “الكويت – ملقا – كازابلانكا – الكويت”، ويبدأ من 1 حتى 15 غشت.

أما الخط  الثاني: “الكويت – كازابلانكا – ملقا – الكويت”، ويبدأ من 19 حتى 31 غشت المقبل، على أن يتم تسيير رحلتين كل أسبوع.

وكانت السفارة المغربية في الكويت قد أصدرت بيانا بشأن المواطنين والمقيمين أوضحت فيه أن الراغبين في زيارة المملكة المغربية يجب عليهم إجراء اختبار كورونا “بي سي آر” خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد صعود الطائرة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة حول العالم، في الأول من يوليو/ تموز الجاري، إثر تعليقها لأسباب صحية متعلقة بمكافحة “كورونا”.

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