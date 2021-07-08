مجلس الأمن حول سد النهضة.. منطقة القرن الافريقي تمر بمرحلة عصيبة

2021-07-08 / 9:39 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

انطلقت، مساء اليوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الاستثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي تجري بدعوة من كل من مصر والسودان.

وقال مندوب تونس بمجلس الأمن الدولي، المنصف البعتي، اليوم الخميس، إن هناك حاجة ماسة لوجود آلية تنسيق بين الدول المعنية بأزمة سد النهضة، مضيفا: “لا نعتقد أن الوصول إلي حل بين الدول الثلاث أمر مستحيل”.

فيما قالت مندوبة الولايات المتحدة، إن القرن الأفريقي يمر بمرحلة عصيبة، وإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستؤثر على المدى الطويل على شعوب المنطقة، مضيفة أن بلادها ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية المتشابكة.

وقال مندوب المكسيك خلال الجلسة: “نقر بأهمية النيل لكسب سبل العيش وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الثلاثة، ولذا نتفهم أن هذه المسألة قد ينظر إليها من مناظير متعددة؛ سياسية واقتصادية وأمنية، ويجب أن نراعي هذه الجوانب الثلاثة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريس يدعو لمضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل

غوتيريس يدعو لمضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل

2021-07-08 / 10:59 مساءً
Photo of بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

2021-07-08 / 8:20 مساءً
Photo of مُقاتلة روسية تجبر “سانشيز” على مغادرة قاعدة عسكرية بليتوانيا

مُقاتلة روسية تجبر “سانشيز” على مغادرة قاعدة عسكرية بليتوانيا

2021-07-08 / 7:24 مساءً
Photo of حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

2021-07-08 / 10:51 صباحًا
Photo of تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

2021-07-08 / 10:11 صباحًا
Photo of غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

2021-07-08 / 8:29 صباحًا
Photo of مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي

مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي

2021-07-08 / 8:23 صباحًا
Photo of الملك محمد السادس يهنئ بابا الفاتيكان على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

الملك محمد السادس يهنئ بابا الفاتيكان على نجاح العملية…

2021-07-07 / 10:17 مساءً
Photo of دبي.. انفجار إثر حريق في حاوية على متن سفينة بميناء “جبل علي”

دبي.. انفجار إثر حريق في حاوية على متن سفينة…

2021-07-07 / 9:52 مساءً
Photo of استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة بالهند

استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة بالهند

2021-07-07 / 9:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق