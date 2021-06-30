الصورة تعبيرية

بعد اتهامها بالغش…هذا ما قررته لجنة إعادة التصحيح

2021-06-30 / 11:05 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

تفاعلا مع موضوع مابات يعرف بظاهرة الغش في الامتحانات، وفي سياق تداعيات التلميذة التي قررت مغادرة مقاعد الدراسة، وبعد تفاعل الوزير سعيد أمزازي مع قضيتها من خلال اعطاء تعليماته للجهات المعنية بضرورة إعادة تصحيح ورقتها، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، ببلاغ ردت من خلاله على وصفته بالحيف الذي قد تكون تعرضت له المترشحة “ن.م” بالمديرية الإقليمية بخنيفرة، بسبب اعتبارها في حالة غش، أثناء عملية التصحيح، خلال امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2021، حيث أكدت الأكاديمية أنه وبعد معالجة تظلم المترشحة المذكورة وفق المساطر المعمول بها، استندت لجنة التصحيح على قرينة تم رصدها أثناء عملية تقييم إنجازات مترشحين اثنين بنفس القاعة: المترشحة المذكورة، ومترشح آخر، حيث أكدت اللجنة الجهوية المختصة صحة الإجراء المتخذ من طرف لجنة التصحيح، خلال معالجة تظلم المترشحة المعنية.

وشددت الأكاديمية على أنها ماضية في معالجة كل شكايات وتظلمات المترشحات والمترشحين، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحماية حقوقهم، في احترام تام للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والمقرر الوزاري رقم 34.21 ، بتاريخ 26 أبريل 2021، بشأن دفتر مساطر تنظیم امتحانات نيل شهادة البكالوريا – دورة 2021.

ويذكر، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي على خط التلميذة ن.م من أجل انصافها والحيلولة دون مغادرة الأخيرة لفصلها الدراسي، وذلك من خلال إعطاء تعليماته لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة خنيفرة، من أجل تشكيل لجنة مختلطة والعمل على إعادة تصحيح ورقة إجابة التلميذة صباح اليوم الأربعاء.

ويشار، أن التلميذة ن.م التي تتابع دراستها بثانوية محمد الخامس التأهيلية بمدينة خنيفرة، كانت قد خطّت رسالة بخط يدها بأسلوب مؤثر مفاده أنها قررت مغادرة الحياة المدرسية بصفة نهائية على خلفية اتهامها بالغش في موضوع الانشاء الفلسفي، متحدية الوقوف امام أي لجنة والكتابة من جديد في ذات الموضوع….لتختم رسالتها المؤثرة بالقول: “سأنسحب بهدوء وأتركها وصمة عار على جبينكم”

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