وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

2021-06-30 / 8:57 مساءً
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هبة بريس- وكالات

كشفت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، دونالد رامسفيلد، عن وفاة السياسي الشهير، الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت الأسرة في بيانها الذي صدر الأربعاء “ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل الدولة الأمريكي والزوج المخلص والأب والجد في الثامنة والثمانين من عمره، وسط أفراد عائلته في مقاطعة تاوس بولاية نيو مكسيكو”.

وأضاف البيان، الذي نقلته صحيفة يو إس إيه توداي: “سوف يذكره التاريخ بإنجازاته الاستثنائية على مدى ستة عقود من العمل العام، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا والذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف يذكرون حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه وخدمته للوطن”.

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‫6 تعليقات

  3. قاتل،شعب،العراق إلى جهنم وبيس،المصير ايها المجرم،الخطير،،ورءيسك،بوش،الابن اكبر المجرمين واكبر،الشياطين،،سيتبعك،حتما،وقريبا ان شاء الله

  6. اتهمت صدام بأنه له أسلحة دمار شامل وإنتم تعلمون جيدا بان ليس له أي سلاح دمار ولكن جاءتكم الأوامر من الصهاينة فقتلتم وشردتم،شعب العراق وقتلهم صدام واصحابه،ضلما وعدوانا ان الله يمهل ولايهمل ايها المجرمون فإلى جهنم الكحلة، انتم وشركاءكم ٥ي الجرم الذي اقترفتموه في حق،الشعب العراقي الذي مازال يعاني وسيبقى يعاني

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