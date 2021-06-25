أمزازي أمام الفوهة ..مناصب أعلنها بقطاع التعليم العالي أخرجت على المقاس

هبة بريس ـ الرباط

دخل برلمانيو العدالة والتنمية بمجلس النواب، على خط اعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.

واعتبر برلمانيو البيجيدي أن هذه المناصب تم إخراجها على مقاس أشخاص دون آخرين، وهو الأمر الذي يتردد على لسان بعض الأساتذة

وقال ادريس الثمري وحسن عديلي ورضا بوكمازي، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، إن عددا من الأساتذة فوجئوا بإدراج عناوين بعض الأطروحات كتخصصات، وهو ما يفوت عليهم فرص الترشح للمناصب المعلنة، ومن أمثلة ذلك، تخصيص منصب بالمركز الجهوي لمهن التربية بالصويرة فيما سمي بتخصص “النقد الثقافي”، وهو ليس سوى موضوع أطروحة، والأصل أن يخصص المنصب للحاصلين على الدكتوراه في “اللغة العربية وآدابها”.

وأضاف البرلمانيون، أن نفس الملاحظة تهم مراكز جهوية أخرى كمركزي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات حيث تم فتح بعض المناصب فيما سمي بتخصصات “التواصل والإشهار” و”الإلكترونيك والموجات الميكرومترية”، والتي ليست سوى مواضيع أطروحات، مما سيحرم عددا كبيرا من المترشحين من حقهم في الترشح.

وانطلاقا من المعطيات السابقة الذكر ، طالب برلمانيو “المصباح” باتخاذ التدابير المستعجلة لتصحيح هذه الوضعية، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الذين يرغبون في الترشح

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