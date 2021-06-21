وزارة “أمزازي” تعلن تمديد الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية

هبة بريس-

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن تمديد فترة الترشيح لولوج المراكز العمومية المحتضنة للأقسام التحضيرية للمدارس العليا، إلى غاية الأربعاء 23 يونيو الجاري.

وأنهت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، إلى علم كافة التلميذات والتلاميذ الذين لم يتمكنوا من وضع طلبات ترشيحهم لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 03 يونيو 2021 تحت رقم 047X21، أنها قررت تخصيص فترة إضافية لعملية الترشيح لولوج المراكز العمومية المحتضنة لهذه الأقسام، تمتد إلى غاية يوم الأربعاء 23 يونيو 2021.

وأوضحت أنه يمكن الترشيح من خلال الرابطين www.cpge.ac.ma وhttps://massarservice.men.gov.ma/moutamadris، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن نتائج اللوائح الرئيسية ابتداء من الثلاثاء 29 يونيو 2021.

وأشارت الوزارة، حسب المصدر ذاته، إلى أن هذا التمديد يأتي على إثر الإقبال المهم الذي تعرفه عملية الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا من طرف تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، وأخذا بعين الاعتبار الضغط الكبير على منظومة “مسار”، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2021.

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