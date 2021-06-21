الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تضع أرقاما هاتفية للتواصل مع المواطنين

هبة بريس ـ الرباط*”

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أنها رفعت من مستوى يقظتها التواصلية على المستوى المركزي والترابي من أجل التوجيه والإرشاد والمواكبة الإدارية بعد انطلاق عملية “مرحبا 2021″، لاسيما أن هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا للمغاربة المقيمين بالخارج على عدد من الإدارات والمؤسسات الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة لضمان مواكبة استثنائية للمغاربة المقيمين بالخارج، وبهدف تنسيق الجهود مع كل المتدخلين مركزيا وترابيا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل أو الصعوبات التي قد تعترض المواطنين المقيمين بالخارج.

وأشارت إلى أنها وضعت في هذا السياق، أرقاما هاتفية إضافية وبريدا إلكترونيا على المستوى المركزي من أجل تلقي مختلف استفسارات وطلبات وشكايات المغاربة المقيمين بالخارج طيلة أيام الأسبوع وهي :

93 69 65 65 6 212+

06 34 88 61 6 212+

38 19 96 82 6 212+

05 23 85 67 7 212+

moroccoproject@mcmre.gov.ma

وبالموازاة مع ذلك، تضيف الوزارة المنتدبة، تمت تعبئة مصالحها اللاممركزة. ويتعلق الأمر بدور مغاربة العالم وشؤون الهجرة بكل من بني ملال وتيزنيت والناظور وخريبكة، حيث وضعت رهن إشارة مغاربة العالم أرقاما هاتفية إضافية وعناوين إلكترونية للرد على تساؤلاتهم وتلقي مختلف طلباتهم وتلقي الشكايات”، وفي ما يلي الأرقام المذكورة:

– بني ملال :

28 30 09 10 6 212+

37 52 31 61 6 212+

33 20 51 61 7 212+

maisonmre.benimellal@yahoo.fr

– الناظور :

97 38 82 61 6 212+

13 57 85 61 6 212+

35 39 64 61 6 212+

maisonmre@gmail.com

– تزنيت :

11 92 17 62 6 212+

75 04 86 28 5 212+

maison.tiznit@mcmre.gov.ma

– خريبكة :

39 63 74 67 6 212+

27 64 61 87 6 212+

76 10 82 41 6 212+

Maison.khouribga@mcmre.gov.ma

وذكّرت الوزارة المنتدبة بأنها عملت منذ بداية الأزمة الصحية على ضمان استمرار الخدمات الأساسية المقدمة، خاصة في مجال الشكايات والاستشارات القانونية، حيث تم إحداث خلية لليقظة والرصد والتوجيه بفريق مداوم على مستوى الوزارة يشتغل طيلة أيام الأسبوع.

وأضاف البلاغ، أنه تم أيضا، يتعزيز التواصل عبر مختلف الوسائل المتاحة وتخصيص أرقام هاتفية موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج لأجل التواصل والرد على مختلف الاستفسارات، مشيرا إلى أن خلية تلقي ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بالوزارة استمرت في تقديم خدماتها عن بعد.

*الصورة من الأرشيف

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