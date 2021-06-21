لتسهيل عودة الجالية.. قنصلية المغرب بكندا تفتح أبوابها طيلة الأسبوع

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

منذ صدور تعليمات الملك بتسهيل عودة مغاربة العالم لحضن وطنهم، تحركت عديد المؤسسات و الإدارات و المصالح و من بينها القنصليات التي رفعت من منسوب خدماتها المقدمة للمواطنين.

و في هذا الصدد، أكدت قنصلية المغرب بمونتريال الكندية أنها ستشتغل على مدار أيام الأسبوع طيلة فصل الصيف بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع و باقي العطل الرسمية لخدمة الجالية المغربية.

و أوضحت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال بكندا أنها ستنظم خلال الفترة الصيفية مداومات يومي السبت والأحد والعطل الرسمية ابتداء من يوم السبت 19 يونيو 2021.

و شددت قنصلية المغرب بمونتريال أن هذا القرار يأتي تجاوبا مع الطلب المتزايد على الخدمات القنصلية خلال الفترة الصيفية، التي تشهد عودة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب، وتخفيفا للضغط الذي تعرفه الخدمات القنصلية خلال هذه الفترة من السنة.

*الصورة من الأرشيف

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