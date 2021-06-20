إعلان نتائج الباكالوريا و الضغط الكبير يعطلان مواقع وزارة التربية الوطنية

2021-06-20 / 9:11 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضغط كبير تعرضت له المواقع التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب خلال الساعات الماضية بفعل التصفح الكبير.

و توقفت مواقع الوزارة التي تعرض فيها نتائج الباكالوريا عن الاشتغال حيث لم تتحمل “سيرفورات” المواقع الضغط الكبير من طرف المتصفحين لتتوقف مؤقتا عن العمل.

و أمضى عدد كبير من التلاميذ و أولياء أمورهم ليلة بيضاء و هم يحاولون تصفح مواقع الوزارة الخاصة بنتائج السنة الختامية من سلك الباكالوريا حيث فوجئوا بتوقف خوادم تلك المواقع و عدم اشتغالها.

هذا و كانت مصالح وزارة التربية الوطنية قد أنهت عشية الجمعة مختلف الترتيبات المتعلقة بنتائج الباكالوريا للموسم الدراسي الحالي، حيث كان متوقعا أن يتم الإعلان عن النتائج ليلة السبت عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.

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‫10 تعليقات

  3. السلام عليكم.
    الإباء والتلاميذ ينتظرون وصول النتائج عبر مسار او رسالة إلكترونية.
    فكيف وقع الضغط انا من انتظر ولا ابحث.
    هذا غير معقول. ولا اثق في هذا الكلام.
    ولم لم يخرج السيد الكاتب العام أو الوزير ببلاغ بيين فيه.

  7. نفس السيناريو يا السي امزازي.خطاباتكم كلام للاستهلاك الداخلي.ثم كذا بعد الباك؟؟ إذا كانت كل مؤسسات التعليم العالي تفرض عتبات الانتقاء تكريسا للتعليم الخصوصي.واش الدولة ما بقاتش محتاجة الاطباء والمهندسين؟ عندها اكتفاء ذاتي؟ يا سيدي كونوا الناس وصدروهم للخارج .غير اهلوهم وخليوهم.

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