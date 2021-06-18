إسبانيا تُلغي إجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

هبة بريس- وكالات

كشفت مصادر اعلامية اسبانية عن توجه حكومة مدريد الى الغاء القوانين التي تفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة اعتبارا من 26 يونيو بالتزامن مع تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد.

وقالت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أكد أن المشرعين سيصوتون على القواعد الجديدة الخميس المقبل، وإنه يتوقع أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم السبت، مشيرا إلى أن “عطلة نهاية الأسبوع الحالية، ستكون آخر عطلة نهاية أسبوع نرتدي فيها الكمامات في الأماكن العامة”.

جدير بالذكر أن دول أوربية مثل فرنسا أعلنت في وقت سابق الغاء ازامية ارتداء الكمامة في الاماكن العامة، كما اتخذت اسبانيا قرارا بالسماح للسياح الملحقين بزيارتها دون الحاجة إلى اختبار كوفيد سلبي أو الحجر الصحي، ويجب أن يكون الوافدون قد تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من الزيارة.

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