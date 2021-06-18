باخرة GNV”” بدون مطعم والجالية تشتكي

هبة بريس - الرباط

اشتكت الجالية المغربية القادمة من الخارج على متن باخرة “GNV”، من سوء خدمات هذه الأخيرة.

وحسب ما نقله عدد من أفراد الجالية، فبواخر الشركة العالمية تفتقر لخدمات المطعمة، بحيث يجب على زبنائها الانتظار لساعات طويلة للحصول على وجبة بسيطة.

وذكرت ذات المصادر، أن عددا من أبناء الجالية مصابين بأمراض مزمنة تستوجب تناول وجبات غذائية في أوقات معينة، غير أنهم وجدوا أنفسهم بالجوع بسبب طوابير الانتظار وسوء الخدمة.

واعتبرت الجالية أن هذه السلوكيات تتناقض وتعليمات عاهل البلاد، بايلاء رعاية واهتمام خاصين لأبناء الوطن القادمين من مختلف دول العالم.

وطالبت الجالية الجهات المعنية بضرورة التدخل لمنع هذه الشركات من الاستفادة من الرحلات الموجهة للمغرب ، كما دعت الى مقاطعتها الى حين تحسين خدماتها واحترام زبنائها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0