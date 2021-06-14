عملية مرحبا2021.. دعم بملياري درهم و8 سفن لعبور مغاربة العالم

2021-06-14 / 8:50 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في جواب على أسئلة الاسئلة الشهرية المرتبطة بتدبير عملية “مرحبا” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج اليوم بمجلس النواب، أن الوزارة خصصت دعما يقارب ملياري درهم للمغاربة المقيمين بالخارج وذلك لتحمل جزء من أعباء التنقل البحري بين دول الإقامة والمغرب.

وكما تم تخصيص 8 سفن لهذه العملية، و هي 3 سفن مخصصة للمسار الآتي ميناء طنجة المتوسط – ميناء سيت بفرنسا – ميناء جنوة بإيطاليا؛ وسفينتان مخصصتان لميناء طنجة المتوسط و ميناء مارسيليا بفرنسا؛ و 3 سفن مخصصة للمسار بين ميناء الناظور و ميناء سيت بفرنسا؛ وستتمكن هاته السفن من نقل ما بين 20 ألف إلى 27 ألف شخص في الأسبوع حسب الوزيرة.

وكشفت الوزيرة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان مرور العملية في أمان حيت سيتم الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي المعمول به بالنسبة للدخول إلى المغرب، بتوفير مختبر متنقل بالإضافة إلى الموارد البشرية الصحية اللازمة على متن كل باخرة تربط بين الموانئ المشار إليها بهدف تمكين المواطنين العائدين من إجراء الاختبارات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا (PCR) في بعض الحالات الاستثنائية و منها تقديم فحص للكشف عن فيروس كورونا يتجاوز 48 ساعة، عند ركوب الباخرةو مراقبة ظهور أعراض كورونا على أحد أو بعض المسافرين خلال الرحلة البحرية على متن الباخرة.

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