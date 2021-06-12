الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: ترامب شخصية استثنائية موهوبة وغير عادية

2021-06-12 / 11:20 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه شخصية موهوبة وغير عادية.

وقال بوتين في حديثه لقناة “NBC” الأمريكية الذي نشر نصه على موقع القناة، اليوم السبت: “وحتى الآن أعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق (دونالد) ترامب يعد شخصية استثنائية وموهوبة، وإلا فلم يصبح رئيسا للولايات المتحدة… إنه شخص غير عادي. وقد تحبه أم لا”.

وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن ترامب لم يكن قبل وصوله إلى السلطة جزء من السياسة الكبيرة، كما لم يكن منحدرا من النخبة السياسية الأمريكية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض نادر بعد تلقيهم لقاحي “فايزر” و”مودرنا”

البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض نادر بعد تلقيهم لقاحي…

2021-06-12 / 9:55 صباحًا
Photo of ألمانيا.. مراهق يحتال على السكك الحديدية في تذاكر بقيمة 270 ألف يورو

ألمانيا.. مراهق يحتال على السكك الحديدية في تذاكر بقيمة…

2021-06-12 / 7:30 صباحًا
Photo of كوبنهاغن تتهم روسيا بانتهاك طائراتها لأجواء الدنمارك

كوبنهاغن تتهم روسيا بانتهاك طائراتها لأجواء الدنمارك

2021-06-11 / 11:29 مساءً
Photo of يورو 2020.. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية في افتتاح أمم أوروبا

يورو 2020.. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية في افتتاح أمم…

2021-06-11 / 10:43 مساءً
Photo of العفو الدولية : ممارسات الصين ضد الإيغور تصل حد جرائم ضد الإنسانية

العفو الدولية : ممارسات الصين ضد الإيغور تصل حد…

2021-06-11 / 9:42 مساءً
Photo of الصين تعلن اكتشاف فيروسات “جديدة” قادرة على الانتقال للبشر

الصين تعلن اكتشاف فيروسات “جديدة” قادرة على الانتقال للبشر

2021-06-11 / 9:31 مساءً
Photo of بريطانيا.. سلالة “دلتا” الهندية تهدد بجهود إعادة الحياة إلى طبيعتها

بريطانيا.. سلالة “دلتا” الهندية تهدد بجهود إعادة الحياة إلى…

2021-06-11 / 8:52 مساءً
Photo of الجزائر.. اعتقال الناشط كريم طابو والصحافي إحسان القاضي

الجزائر.. اعتقال الناشط كريم طابو والصحافي إحسان القاضي

2021-06-11 / 10:02 صباحًا
Photo of الأول في تاريخ أميركا.. تعيينُ قاضٍ فيدرالي مسلم

الأول في تاريخ أميركا.. تعيينُ قاضٍ فيدرالي مسلم

2021-06-11 / 9:31 صباحًا
Photo of لأول مرة.. برلمان قبرص ينتخب امرأة لرئاسته

لأول مرة.. برلمان قبرص ينتخب امرأة لرئاسته

2021-06-10 / 10:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق