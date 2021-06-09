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رجب طيب أردوغان

أردوغان: نواجه التهديدات على حدودنا بدعم ومساعدة الشعب التركي

2021-06-09 / 2:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه التهديدات على حدودها وتكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبها.

وأضاف أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية”، بمقر البرلمان في أنقرة أننا “نواجه التهديدات على حدودنا والهجمات التي تستهدف سيادتنا ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبنا فحسب”.

وأكد أن البرلمان التركي الذي كان يتعثر باستمرار “بألاعيب الوصاية الخبيثة وكذلك الانقلابات والمذكرات (العسكرية)، نجح في إعادة بلدنا إلى مسار الديمقراطية بالقوة التي يتلقاها من أمتنا”.

وأكد أردوغان أن الشعب نفسه شاهد على الخدمات التي قدمتها حكومات حزب “العدالة والتنمية” المتعاقبة منذ توليه السلطة عام 2002.

وقال إن “العدالة والتنمية” هو الحزب الوحيد الذي حارب ضد فاشية الحزب الواحد، والتواقين للوصاية والانقلاب، والمنظمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

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