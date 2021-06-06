مدريد: حزن في أوساط الديبلوماسيين المغاربة بعد وفاة أحد الموظفين المتميزين

2021-06-07 / 12:12 صباحًا
2
هبة بريس _ الإيحيائي يسير _

حالة من الحزن والأسى تسود في أوساط الديبلوماسية المغربية بالعاصمة مدريد إثر إنتشار خبر وفاة أحد الموظفين التابعين لوزارة الخارجية، ويتعلق الأمر بالمشمول برحمته وعفوه “سعيد الهنداز” الذي عمل لمدة طويلة بعدد من سفارات المملكة عبر العالم كانت آخرها في دولة ” غواتيمالا” التي اشتغل فيها مدة أربع سنوات قبل أن يعود إلى الرباط مع إنتهاء مدته المحددة.
ومع تعيين السفيرة “كريمة بنيعيش” على رأس الديبلوماسية المغربية بالعاصمة مدريد، ألحق الراحل “سعيد الهنداز” من جديد بنفس السفارة بعدما كان أحد أهم أعمدتها في عهد السفير “عزيمان” والسفير “ولد سويلم”، إذ أبلى البلاء الحسن في عدة قضايا سيما وأنه رحمه الله كان بارعا في اللغة الإسبانية ويتقنها فهما وحديثا.

وتميز الراحل “سعيد الهنداز” بدماثة الأخلاق وحسن السلوك والإنضباط إضافة ألى حضوره الوازن لدى المصالح الإسبانية وكفاءته العالية في إدارة بعض الملفات الحساسة ، كما إشتغل الراحل رفقة السيدة “نزهة بركة” التي أعطت بدورها الكثير للجالية المغربية قبل أن تقدم إستقالتها منذ ثلاثة أشهر في ظروف غامضة.
بهذا تكون سفارة المملكة المغربية بالعاصمة مدريد قد رزءت في إطارين يشهد التاريخ لهما أنهما أفنيا عمرهما في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد إعلان فتح الحدود.. أسعار صاروخية لتذاكر البواخر

بعد إعلان فتح الحدود.. أسعار صاروخية لتذاكر البواخر

2021-06-07 / 3:36 مساءً
Photo of سياسية إسبانية: إقصاؤنا من عملية مرحبا سيكلفنا خسائر بالملايين

سياسية إسبانية: إقصاؤنا من عملية مرحبا سيكلفنا خسائر بالملايين

2021-06-07 / 2:06 مساءً
Photo of مغاربة الإمارات غاضبون من قرار حكومة العثماني و ينشدون مراجعته

مغاربة الإمارات غاضبون من قرار حكومة العثماني و ينشدون…

2021-06-07 / 11:30 صباحًا
Photo of عاجل : بتراخيص استثنائية ..المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية

عاجل : بتراخيص استثنائية ..المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية

2021-06-06 / 7:10 مساءً
Photo of إيطاليا :حادثة سير مأساوية تودي بحياة مهاجرين مغربيين

إيطاليا :حادثة سير مأساوية تودي بحياة مهاجرين مغربيين

2021-06-05 / 9:27 صباحًا
Photo of وجه لها طعنات بمقص.. إفريقي يقتل مغربية بالشارع العام ببلجيكا

وجه لها طعنات بمقص.. إفريقي يقتل مغربية بالشارع العام…

2021-06-03 / 11:44 صباحًا
Photo of الوافي تؤكد على ضرورة بلورة خارطة طريق مندمجة لمغاربة المقيمين بالخارج

الوافي تؤكد على ضرورة بلورة خارطة طريق مندمجة لمغاربة…

2021-06-03 / 8:30 صباحًا
Photo of أزيد من 23 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2020

أزيد من 23 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية…

2021-06-02 / 8:28 مساءً
Photo of كانت تنوي تهريب غالي.. إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول مجالها

كانت تنوي تهريب غالي.. إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية…

2021-06-01 / 3:00 مساءً
Photo of مدريد: “الكرجي” تقود وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العليا تزامنا والإستماع ل” غالي”

مدريد: “الكرجي” تقود وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العليا تزامنا…

2021-06-01 / 2:08 مساءً

‫2 تعليقات

  2. إن لله وإنا إليه راجعون اللهم إرحمه برحمتك الواسعة، من خيرة ما أنجبت مدينة تطوان
    الله إصبر أهله،كان رجل بمعنى الكلمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق