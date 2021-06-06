فوز مدو لحزب ميركل في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت شرق ألمانيا
رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت

فوز مدو لحزب ميركل في انتخابات بولاية شرق ألمانيا

2021-06-06 / 6:46 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

حقق المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فوزا مدويا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا يوم الأحد، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وأشارت الوكالة إلى أن نتائج الانتخابات تعزز مواقع زعيم المحافظين، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت، الذي يأمل في أن يخلف ميركل في الانتخابات الفيدرالية في سبتمبر المقبل.

فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة العامة MDR أن الحزب المذكور حصل على 36% من الأصوات، ما يشكل زيادة أكثر من 6 نقاط عن خمس سنوات مضت ومتفوقا بفارق كبير على حزب “البديل لألمانيا” (أقصى اليمين)، الذي حصل على 22,5% من الأصوات، في تراجع طفيف مقارنة مع نتائج الانتخابات السابقة.

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