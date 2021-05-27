سفير الجزائر يزيل صورة سفيرة المغرب بـ”الفوطوشوب” ليزعم مشاركته في لقاء دبلوماسي بالمجر

2021-05-27 / 1:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

فضيحة جديدة بطلها سفير الجزائر بالمجر، الذي أقدم على إزالة صورة سفيرة المغرب عبر تقنية “الفوتوشوب” ليزعم مشاركته في لقاء دبلوماسي.

السفير الجزائري، علي مقراني، قام ب”تقطيع” صورة السفيرة المغربية بالمجر كريمة القباج والتي شاركت في لقاء دبلوماسي بحر الأسبوع الجاري، هذا اللقاء الذي لم تتم دعوة مقراني، ليلصق مكانها صورته ويدعي حضوره بالحدث الذي عبر “الفيديو”

ونشرت صفحة السفارة الجزائرية بالمجر صورة السفير الجزائري “المعدلة بالفوتوشوب” تحت تعليق شارك السفير علي مقراني في فعاليات الاحتفال باليوم الأفريقي المنظم من طرف سلوفينيا الذي شهد حضورا مميزا لرئيس جمهورية سلوفينيا السيد بوروت باهور و وزير خارجية هذا البلد الدكتور أنزي لوغار حيث قاما بإلقاء الكلمة الإفتتاحية لهذا الحدث.

وهاجم عدد من النشطاء التدوينة المذكورة، معيبين على المسؤول الدبلوماسي إقدامه على سلوك صبياني وغير مسؤول لا يليق بمنصبه ومكانته.

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