حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف

هبة بريس - وكالات

قالت حركة “حماس”، الثلاثاء، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن “تتراجع عن معادلة القصف بالقصف، التي فرضتها على العدو الإسرائيلي”.

وأضاف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، أن “المقاومة الفلسطينية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية الشعب، والرد القوي والمباشر على انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أهلنا في القدس والمصلين في المسجد الأقصى، واستهدافه المدنيين والأطفال ومواقع المقاومة في غزة”.

وأوضح أن قصف إسرائيل بشكل متعمّد لـ”البيوت الآمنة وقتل الأطفال والنساء، يكشف وحشيتها، وحجم جرائمها”.

وتابع: “الاحتلال نقل معركته مع أطفال غزة وبيوتها بعدما فشل في كسر إرادة وعزيمة المقاومة التي تدافع عن الشعب وتحمي مصالحه”.

وجدد تأكيد حركته “الاستمرار في صد العدوان، مهما بلغت التضحيات”.

وحذر إسرائيل من التمادي، قائلا: “على العدو الإسرائيلي أن يعيد حساباته ويفهم المعادلة جيدا”.

ومنذ مساء الإثنين، تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 24 فلسطينيا، وإصابة 103 آخرين بجراح.

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