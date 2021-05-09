مسلمو سبتة يستعدون لإقامة صلاة عيد الفطر جماعة

2021-05-09 / 5:40 مساءً
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هبة بريس- وكالات

كشفت الهيئة الممثلة لمسلمي مدينة سبتة المحتلة، اليوم الأحد،09 ماي الجاري، أن صلاة عيد الفطر المقبلة ستُقام جماعة في مصلى “مارغاريتا” مع التقيد بالتدابير والاجراءات الوقائية.

وقالت الهيئة أنها تلقت الترخيص من السلطات المحلية لسبتة المحتلة، من أجل إقامة صلاة عيد الفطر جماعة، بعدما كان قد تم منعها العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا الصحية.

جدير بالذكر أن السلطات الاسبانية رفعت حالة الطوارئ الصحية بعد 14 شهرا من الاغلاق والاجراءات المشددة، مادفع بعدد من الاسبان أمس الى الاحتفال في عدد من شوارع المدن الاسبانية.

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