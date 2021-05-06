التربية الوطنية.. نشر بطاقات توصيف اختبارات مباريات التوظيف

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، عن نشر بطاقات توصيف مواضيع الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات توظيف مهندسي الدولة والمتصرفين والتقنيين ببوابتها الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها نشرت بطاقات توصيف مواضيع الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى والمتصرفين من الدرجة الثانية والتقنيين من الدرجة الثالثة، المقرر تنظيمها يوم السبت 22 ماي 2021، وذلك ببوابتها الإلكترونية www.men.gov.ma.

وأشارت إلى أن إصدار هذه البطاقات، التي تحدد المجالات والمحاور الرئيسية لكل اختبار ودرجة أهمية كل مجال أو محور، يأتي ضمانا لتكافؤ الفرص، ولأجل تمكين المترشحات والمترشحين لهذه المباريات من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لها، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على بطاقات التوصيف هاته وسحبها من البوابة الإلكترونية للوزارة.

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