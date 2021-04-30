طرفاية: مؤسسة تعليمية تتلقى هبة من سفارة كوريا الجنوبية

لحبيب اشعبان - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الوكالة الكورية للتعاون الدولى بمعية الدول الشريكة لها، قد قامت بإرسال هبة عبارة عن حواسيب محمولة وأجهزة أخرى إلى مؤسسة تعليمية بجماعة أخفنير الترابية.

هذه العملية التي استهدفت، اثنتي عشرة مؤسسة تعليمية على صعيد التراب الوطني، و ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، وسفارة كوريا الجنوبية.

وأكدت مصادر الجريدة، أن الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بجماعة أخفنير التابعة لإقليم طرفاية، قد تسلمت هبة مقدمة من طرف سفارة كوريا الجنوبية، تتكون من 13 جهاز حاسوب محمول، وآلة طابعة أبيض أسود، وكذا ألة طابعة LAZER متعددة الألوان، وخرتوشة مداد.

حيث تم تسليم الهبة يوم أمس الخميس، 29 ابريل 2021 الجاري بحضور المدير الاقليمي لطرفاية، مرفوقا بالمنسق الجهوي لبرنامج جيني، و مدير المؤسسة وأطر إدارية وتربوية بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بجماعة أخفنير.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي، هي منظمة حكومية تأسست بهدف تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشريكة لها، من خلال تنفيذ برامج التعاون الفنية، ومشاريع التنمية الإجتماعية، والإقتصادية، والمنح الحكومية.

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