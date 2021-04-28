سفير المغرب بروما يوسف بلا يلتقي برئيس مجلس الأساقفة الإيطالي.

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

تعتبر القيم الدينية الروحية والإنسانية وقيم التعايش والوئام والحوار بمثابة اللبنات الأساسية الذي يقوم عليه المجتمع المغربي، وهي عقيدة رسخت عبر سنوات بفضل رؤية سياسية حكيمة تؤمن بثقافة الحوار والانفتاح وتقبل كل الديانات والأجناس .

وفي هذا الاطار، التقى اليوم السيد يوسف بلا ، سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية الإيطالية ومالطا وألبانيا وسان مارينو برئيس مجلس الأساقفة الإيطالي الكاردينال ” جوالتييرو باسيتي ” .

وخلال هذا اللقاء ، أبرز السيد يوسف بلا الريادة المتبصرة والدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز قيم الحوار بين الأديان ومختلف الثقافات، وكذلك على مستوى الإحترام المتبادل. مؤكدا الدور الأساسي لأمير المؤمنين محمدنا السادس نصره الله في الحفاظ على التماسك وترسيخ الهوية الدينية على أساس الإسلام الوسطي المعتدل.

وذكر الدبلوماسي المغربي، بالمبادرات المتعددة التي اتخذها المغرب ذات الطابع التربوي والثقافي والإجتماعي لمحاربة التطرف وتعزيز ممارسة دينية قائمة على الإنفتاح والحوار واحترام الأديان والثقافات الأخرى مؤكدا على ضرورة إتخاذ إجراءات و تدابير السلامة للعلاجات ذات الطبيعة التربوية والتعليمية “. كما تم خلال هذا اللقاء التطرق الى الجوانب المتعلقة بأشكال التعاون الممكنة من أجل تحسين اندماج الجاليات المهاجرة في إيطاليا ، والتي يجب أن نتذكر أن رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يمثلون أحد أكبر أعدادها مقارنة مع باقي الدول.

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