صورة تعبيرية

الضرائب: تمديد التدابير التحفيزية لحديثي الكشف عن هويتهم

2021-04-28 / 2:08 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، عن تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين حديثي الكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

وأنهت المديرية، في بلاغ لها، إلى علم الملزمين، أن المادة 6 مكررة من قانون المالية لسنة 2021 أقرت تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب.

وأفادت أن الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل، والذين يقومون بالكشف عن هويتهم ولأول مرة لدى إدارة الضرائب بتسجيلهم في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح يناير 2021، لن يخضعوا للضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والمعاملات التي تم تحقيقها ابتداء من تاريخ تحديد الهوية.

كما أشارت إلى أن الملزمين، حديثي الكشف عن هويتهم، سيستفيدون من الامتيازات المنصوص عليها وفق شروط القواعد العامة كالإعفاء الكلي من الرسم المهني لمدة خمس (5) سنوات والإعفاء الكلي أو تطبيق السعر المخفض بالنسبة للضريبة على الدخل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا.. تونس تمدد تعليق الدراسة حتى 16 ماي

كورونا.. تونس تمدد تعليق الدراسة حتى 16 ماي

2021-04-28 / 2:42 مساءً
Photo of تونس: قاتل الشرطية الفرنسية لم يزر برلمان البلاد

تونس: قاتل الشرطية الفرنسية لم يزر برلمان البلاد

2021-04-28 / 1:22 مساءً
Photo of السعودية تسمح جزئيا بدخول شاحنات أردنية عالقة إلى أراضيها

السعودية تسمح جزئيا بدخول شاحنات أردنية عالقة إلى أراضيها

2021-04-28 / 11:20 صباحًا
Photo of البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي…

2021-04-28 / 10:47 صباحًا
Photo of شركة بيونتيك: لقاحنا فعال ضد السلالة الهندية

شركة بيونتيك: لقاحنا فعال ضد السلالة الهندية

2021-04-28 / 10:15 صباحًا
Photo of اليمن.. وفاة نجل شقيق الرئيس هادي بفيروس كورونا

اليمن.. وفاة نجل شقيق الرئيس هادي بفيروس كورونا

2021-04-28 / 9:47 صباحًا
Photo of البرتغال ترفع طوارئ كورونا

البرتغال ترفع طوارئ كورونا

2021-04-27 / 10:54 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. تقييد اعتقالات الهجرة

الولايات المتحدة.. تقييد اعتقالات الهجرة

2021-04-27 / 9:58 مساءً
Photo of فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

2021-04-27 / 5:33 مساءً
Photo of الجزائر .. الشرطة تمنع مسيرة الطلاب ضد “فساد النظام”

الجزائر .. الشرطة تمنع مسيرة الطلاب ضد “فساد النظام”

2021-04-27 / 4:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق