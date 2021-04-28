الضرائب: تمديد التدابير التحفيزية لحديثي الكشف عن هويتهم

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، عن تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين حديثي الكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

وأنهت المديرية، في بلاغ لها، إلى علم الملزمين، أن المادة 6 مكررة من قانون المالية لسنة 2021 أقرت تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب.

وأفادت أن الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل، والذين يقومون بالكشف عن هويتهم ولأول مرة لدى إدارة الضرائب بتسجيلهم في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح يناير 2021، لن يخضعوا للضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والمعاملات التي تم تحقيقها ابتداء من تاريخ تحديد الهوية.

كما أشارت إلى أن الملزمين، حديثي الكشف عن هويتهم، سيستفيدون من الامتيازات المنصوص عليها وفق شروط القواعد العامة كالإعفاء الكلي من الرسم المهني لمدة خمس (5) سنوات والإعفاء الكلي أو تطبيق السعر المخفض بالنسبة للضريبة على الدخل.

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