مقر سفارة أمريكا بانقرة

بعد اعتراف بايدن بإبادة الأرمن.. إغلاق سفارة أمريكا وقنصلياتها في تركيا

2021-04-24 / 10:02 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا إغلاق مقارها الرسمية ومقار القنصليات التابعة لها في المدن التركية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ودعت الأمريكيين المقيمين في تركيا إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات.

ويأتي ذلك تحسبا لاندلاع احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، إثر قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الاعتراف بمسؤولية الدولة العثمانية عن “مذابح الأرمن”، بحسب بيان السفارة على موقعها الرسمي.

وأوضح البيان أن مقر السفارة الأمريكية في أنقرة وجميع المقار القنصلية التابعة لها في أضنة وإزمير وإسطنبول، سيتم إغلاقها يومي 26 و27 تحسبا لوقوع احتجاجات مناهضة لواشنطن.

وقال بيان السفارة إن هذه الإجراءات تمثل إجراءات احترازية بعد قرار الاعتراف بمسؤولية الدولة العثمانية عن “مذابح الأرمن”، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنيين الأمريكيين في تركيا التواصل معها عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني.

ودعت السفارة الأمريكيين المقيمين في تركيا إلى توخي الحذر ومتابعة تطورات الأحداث من وسائل الإعلام العامة وعدم الوجود في تجمعات.

واعترفت الولايات المتحدة، اليوم السبت، رسميا بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن في ظل حكم الدولة العثمانية، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ: “الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني”، مضيفا: “نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا”.

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