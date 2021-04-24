السعيد بن سديرة

جمهورية القبائل .. بن سديرة يدعو الجيش الجزائري الى إبادة القبائل المطالبين بالاستقلال

2021-04-24 / 12:22 مساءً
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هبة بريس

في خرجة غير مسؤولة للمدون والناشط الجزائري، السعيد بن سديرة، طالب الأخير من الجيش الجزائري، إبادة نشطاء جمهورية القبائل المطالبين بالاستقلال.

وبلغة التهديد، تحدث السعيد بن سديد، عن المحتجين من جمهورية القبائل المطالبين بالاستقلال، متوعدا بإبادتهم ومحي آثارهم.

وحسب فيديو لبن سديد، اطلعت هبة بريس عليه، فقد خاطب المدون الجزائري أبناء القبائل بالقول :”سأستعمل معكم مبيد الحشرات لإبادتكم بشكل كامل، فينما نشوف شي حد غادي نستعمل “فليطوكس””.

وأضاف قائلا :”خصنا ننظفو الحالة من الحشرات والزبل تاعهوم”، متهما أبناء القبايل بالتآمر والتمرد لرغبتهم في الانفصال عن دولة الجزائر.

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