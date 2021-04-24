انطلاق عملية التحضير لانتخاب ممثلي الموظفين بوزارة التربية الوطنية

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – عن انطلاق عملية التحضير لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية.

وأوضجت الوزارة، في بلاغ، أن انطلاق عملية التحضير لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام يأتي على إثر صد ور المذكرة رقم 037×21 بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية والتي تقر ر تنظيمها يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، لافتة إلى أن هذا الاستحقاق يروم ترسيخ قيم التشاور وتعزيز الممارسة التمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، بما يتيح للموظفين التعبير الحر عن إرادتهم في اختيار ممثليهم ضمن اللجان المذكورة.

ومن أجل التدبير الجيد والمحكم للعمليات المرتبطة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يقول المصدر ذاته، فإن الوزارة ” تتشرف بإخبار مختلف الأطر والهيئات العاملة بالقطاع وكافة الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين المعنيين بهذا الاستحقاق، أنها أحدثت لجنة مركزية ولجان جهوية وإقليمية، تتولى، كل واحدة في دائرة اختصاصاتها، تنظيم العمليات الانتخابية والسهر على تتب ع مراحل الإنجاز في الآجال المحددة “.

وأضاف البلاغ أنه حرصا على تمكين عموم الناخبات والناخبين المسجلين من أداء واجبهم في أجواء مطبوعة بالمشاركة المسؤولة والمكثفة، تعلن الوزارة عن نشر اللوائح الاسمية للناخبات والناخبين، بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين وبالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمصالح المركزية للوزارة.

و تهيب الوزارة بجميع موظفيها الاطلاع على هذه اللوائح ومعاينتها، كما تطلب من الناخبين الذين أغفل اسمهم أو وقع خطأ فيه أو في وضعيتهم الإدارية، أن يتقدموا إلى المصلحة التي ينتمون إليها، خلال الفترة الممتدة من 23 أبريل إلى 7 ماي 2021، بطلبات التسجيل أو التصحيح مصحوبة بجميع البيانات التي من شأنها أن تمكن من اتخاذ القرار المناسب.

وتتم عملية التصحيح هاته تحت مسؤولية الرؤساء المباشرين الذين يتولون شخصيا – حسب الحالات – الاتصال باللجنة المركزية بالنسبة لموظفي المصالح المركزية، أو باللجان الجهوية أو الإقليمية لتنظيم وتتبع الانتخابات المحدثة لهذا الغرض، وذلك خلال الفترة ما بين 23 أبريل و7 ماي 2021.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين التربويين والإداريين والمتدخلين وكافة الشركاء الاجتماعيين إلى الانخراط الواسع من أجل إنجاح اقتراع يوم 16 يونيو 2021 وجعله مناسبة للتأكيد على ر وح المواطنة والمسؤولية التي تتحلى بها أسرة التربية والتكوين.

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